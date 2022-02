Alors qu’il a accepté une baisse de salaire, il est privé de temps de jeu cette saison. Alvaro Gonzalez quittera bien l’OM cet été.

Dans le viseur du RC Strasbourg cet hiver, Alvaro Gonzalez a finalement choisi de terminer la saison dans les rangs de l’Olympique de Marseille. Relégué au second plan, l’Espagnol pourrait d’ailleurs retrouver du temps de jeu en Ligue Europa Conférence, tout comme Steve Mandanda. Mais à en croire les informations de RMC Sport, la titularisation de l’ancien de Villarreal ne changera pas sa situation au club.

En effet, nos confrères indiquent que la possibilité de voir les choses s’arranger entre Alvaro Gonzalez et Jorge Sampaoli est « extrêmement faible ». La fracture est totale entre le défenseur et son coach, qui n’a pas l’intention de lui donner plus que des miettes cette saison. En interne sa situation serait déjà fixée, avec un départ de l’Olympique de Marseille prévu cet été. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, il pourrait rapporter environ 4 millions d’euros au club phocéen.