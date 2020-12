Malgré sa très longue période de disette, Dario Benedetto n’a rien lâché et il a enfin retrouvé le chemin des filets.

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du choc de la 14e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco, Dario Benedetto s’est attardé sur sa forme du moment. Après une énorme traversée du désert, le buteur Argentin a enfin retrouvé le chemin des filets contre Nantes, puis le week-end dernier face à Nîmes. Deux buts qui font énormément de bien au moral de l’attaquant Marseillais.

« Je suis très heureux d’avoir retrouvé le chemin des filets, c’est important pour ma confiance. C’est important pour moi de marquer, mais le plus important c’est l’équipe, c’est ça qui compte. Dans les périodes sans marquer, il faut continuer à travailler à l’entrainement. Je suis toujours resté serein. Il faut savoir rester calme, on sait que la période de disette va s’arrêter. Les critiques ? Je travaille au quotidien pour progresser à l’entrainement, ce qui m’importe ce sont les commentaires de mon coach et de mes coéquipiers, ce qui vient de l’extérieur, ça ne m’intéresse pas. Une implication moindre dans le jeu ? C’est plus une question de confiance que de système de jeu. J’aime décrocher pour jouer, mais il faut aussi que je reste dans la surface pour me créer des occasions. »