Les Blues Sky recevaient West Brom pour le compte de la 13e journée de Premier League ce mardi. Pep Guardiola, fou, se donne en spectacle à l’annonce du temps additionnel, et dénonce un penalty non sifflé en faveur de Manchester City.

Manchester City n’y arrive pas. Alors qu’ils recevaient le 19e de Premier League à domicile, tout le monde s’attendait à une balade de santé pour les Citizens. Raté. Toujours aussi bancals devant le but, les Mancuniens ont permis à West Brom d’arracher le point du match nul. Sixièmes au classement, les hommes de Pep Guardiola ne sont pas au mieux de leur forme, et le coach catalan le sait. Affecté par ce contexte, il supplie le quatrième arbitre de lui accorder plus de minutes d’arrêt de jeu. Mais Mr Anthony Taylor ne démord pas et annonce quatre minutes de temps additionnel.

« On sait qu’on lâche des points, on devait bien sûr battre West Bromwich à la maison, c’est le genre de matches à gagner absolument. Il n’y a pas besoin d’être hyper-intelligent pour observer qu’il y a une grosse différence entre cette saison et la saison dernière dans nos résultats. Ce n’est pas un problème de confiance, Sergio Agüero a été absent pendant quatre mois, mais on se crée des occasions, on est là, on n’arrive simplement pas à marquer davantage », a analysé le technicien en conférence de presse.