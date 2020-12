Alors que la chaîne de Mediapro, Téléfoot, va disparaître, la société de production liée au groupe a lancé un appel à la grève.

Voué à disparaître, la chaîne Téléfoot a rendu les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à la LFP. Mais en attendant que le Tribunal de Nanterre doit entériner cette conciliation. Mais en attendant, la centaine d’employés de Mediapro France, l’entité de production liée au groupe, pourrait se mettre en grève à partir de jeudi. C’est par le biais d’un communiqué adressé à la direction par l’intersyndicale CFDT-UNSA. Ils réclament une entrevue avec le grand patron catalan, Jaume Roures.

« Le CSE (Comité social et économique) a demandé la venue de Jaume Roures dans les plus brefs délais afin qu’il nous explique de vive voix ses projets pour l’avenir de notre entreprise et de nos emplois suite à sa décision de restituer les droits de la L1 et L2, sacrifiant ainsi la chaîne Téléfoot et les salariés des deux sociétés françaises du groupe Mediapro. Jaume Roures ne manifestant pas la volonté de répondre à la demande, nous appelons tout le personnel à se mettre en grève à partir de jeudi matin. »

Mais cette grève était votée et prolongée ce week-end, cela pourrait avoir des répercussions sur la diffusion des rencontres de la 16e journée de Ligue 1 et de Ligue 2. « Les équipes du sud sont motivées, elles seraient prêtes à bloquer les camions dans les hangars » a expliqué un employé. En cas de grève, Mediapro devrait néanmoins faire appel à des techniciens et des camions de production depuis l’Espagne.