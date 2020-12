Le sort de Thiago Mendes va se décider ce mercredi, lors de la réunion de la commission de discipline de la LFP. Un dénouement qu’attend particulièrement Rudi Garcia, son coach, qui fait de lui un joueur pilier de son équipe. Pour l’entraîneur lyonnais, il n’y a aucune raison à ce que son joueur soit sévèrement puni après son tacle estimé de dangereux sur Neymar, dimanche dernier en Ligue 1.

« J’espère une décision juste de la part de la commission, qu’elle sera indulgente car tout le battage médiatique ne me plaît pas. Je ne conteste pas la faute. En plus de faire un match fantastique, il a joué le ballon et a eu la malchance que le pied de Neymar se bloque sous sa fesse. Ça ne méritait pas l’expulsion. Je suis très content que ça soit une blessure très légère et qu’il puisse rejouer très vite. (Les attaques sur Thiago Mendes) On parle de respect, mais le mot est galvaudé. Il n’y a jamais eu autant d’insultes et de menaces de mort sur les « réseaux cas sociaux ». Il y a plein de choses bafouées. On n’est pas ici pour parler de politique, mais on voit combien le monde est secoué. C’est un peu le monde à l’envers : ce sont les policiers qui sont dans la mire des médias et non pas les casseurs, par exemple. (…) J’espère que pour Thiago, il y aura une sanction juste », s’est confié Rudi Garcia.

Le tacle de Thiago Mendes a valu à Neymar une blessure à le cheville. Le Brésilien du Paris Saint Germain est sorti sur civière, en larmes. Aux dernières nouvelles, Neymar ne souffrirait d’aucune fracture. Thomas Tuchel espérait même que son attaquant soit de retour pour jouer face au LOSC, dimanche prochain.