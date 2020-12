AlphaTauri a officialisé ce mercredi l’arrivée dans ses rangs de Yuki Tsunoda pour la saison 2021. Il pilotera aux côtés de Pierre Gasly.

Depuis un certain temps déjà, le nom de Yuki Tsunoda se propageait dans le paddock. Mais aujourd’hui, l’heure est à l’officialisation. Le jeune pilote, extraordinaire cette saison en Formule 2, débutera au plus haut niveau en 2021 sous les couleurs de la Scuderia AlphaTauri. Il prendra ainsi la place de Daniil Kvyat, actuellement sans volant, pour piloter aux côtés du Français Pierre Gasly.

« Cela fait un moment que Red Bull suit la carrière de Yuki, et je suis sûr qu’il sera un grand atout pour notre équipe. Cette année, en Formule 2, nous l’avons vu démontrer le bon mélange d’attaque en piste et de compréhension technique. Lors des essais à Imola en novembre, où il a piloté notre voiture 2018, ses chronos étaient très réguliers sur une simulation de course, il a progressé au fil de la journée et a donné à nos ingénieurs un feedback utile. De plus, son intégration auprès des ingénieurs Honda a été simple, ce qui aide forcément« , a déclaré Franz Tost, directeur de l’écurie.

En Formule 2 la saison passée, Yuki Tsunoda s’est hissé au rang du meilleur rookie avec trois victoires et quatre pole positions.