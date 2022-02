Malgré sa belle récente victoire face à Angers en championnat, l’OM doit garder les pieds sur terre d’après Raymond Domenech.

Après la défaite face à Lyon (1-2) en début de semaine dernière, l’Olympique de Marseille a parfaitement réagi avec une victoire flamboyante vendredi face au SCO d’Angers (5-2). Un véritable feu d’artifice pour le retour des supporters au Vélodrome, qui ont pu savourer le triplé d’Arkadiusz Milik. Mais pour l’ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech, de passage sur le plateau de la chaîne L’Equipe, Jorge Sampaoli ne devrait pas voir de raison de s’emballer.

« On peut être emballé par cette folie, ça, je suis d’accord. Mais si on se met à la place de Marseille qui doit être le vrai candidat pour être le concurrent du PSG, non. Parce que les failles défensives sont trop grosses, mais aussi parce que c’est Angers qu’il y avait en face. On n’avait pas une grosse équipe ou une grosse écurie. Angers prend des buts à tous les matchs et n’arrive pas à tenir un résultat. Donc, ce n’est pas nouveau et c’est pour ça que ce n’est pas emballant. »

