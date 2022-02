Meneur de jeu des Suns de Phoenix et auteur d’une saison de très très grande qualité avec une première place lors de la conférence ouest, Chris Paul sera absent entre six et huit semaines.

Coup dur pour les Suns de Phoenix. Leaders du championnat NBA, la franchise de l’Arizona devra se passer des services de son meneur de jeu star Chris Paul. Comme le rapporte ESPN, il souffre d’une fracture au pouce droit et son absence est estimée entre six et huit semaines. Un coup dur pour sa franchise qui domine largement la conférence ouest et qui devrait pouvoir retrouver son meneur de jeu pour le début des Playoffs, alors que Phoenix doit encore jouer 24 matchs de saison régulière. Pour le moment, le bilan est de 48 victoires pour 10 défaites.