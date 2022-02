Ce week-end le FC Barcelone est venu à bout du FC Valence dans un match de grande qualité. Un succès 4 buts à 1 pour les Blaugrana avec un très bon Pierre-Emerick Aubameyang.

L’ancien stéphanois a marqué un triplé pour offrir les trois points à son équipe et sa performance n’est pas passée inaperçue aux yeux de ses partenaires. C’est notamment le cas de Sergio Busquets qui a rendu un très bel hommage au Gabonais. « Il travaille très bien. Il est arrivé avec un manque de minutes mais il en a. Il a honoré sa deuxième titularisation et j’espère qu’il nous aidera comme ça parce que c’est un grand joueur et c’est un luxe de l’avoir dans l’équipe après son arrivée libre. » Comme Sergio Busquets, l’entraîneur des Blaugrana Xavi a également loué la prestation du Lavallois. Tout bon, avant de se rendre en Italie et défier le Napoli jeudi soir en barrage retour de l’Europa League.