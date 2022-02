Comme chaque lundi, la WTA réactualise son classement en prenant en compte les résultats des tournois de la semaine. Chez les filles, c’est Jelena Ostapenko qui fait la bonne opération.

Après sa belle victoire à Dubaï, la Lettone se retrouve désormais à la 13e place mondiale et fait son grand retour dans le top 15. Un top 15 et classemnt toujours dominé par Ashleigh Barty devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Barbora Krejcikova. Belle opération pour l’Espagnole Paula Badosa 4e malgré son élimination au premier tour de Dubaï. La N.1 française reste Alizé Cornet, toujours 37e, devant Clara Burel (74e), qui gagne deux places, et Caroline Garcia (76e).

Classement WTA lundi :

1. Ashleigh Barty (AUS) 8330 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 5563

3. Barbora Krejcikova (CZE) 5003

4. Paula Badosa (ESP) 4429 (+1)

5. Karolína Pliskova (CZE) 4347 (-1)

6. Maria Sakkari (GRE) 4191 (+2)

7. Anett Kontaveit (EST) 4137 (-1)

8. Iga Swiatek (POL) 3936 (+1)

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 3350 (-2)

10. Ons Jabeur (TUN) 3065

11. Danielle Collins (USA) 2972

12. Emma Raducanu (GBR) 2664

13. Jelena Ostapenko (LAT) 2635 (+8)

14. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2528 (-1)

15. Elina Svitolina (UKR) 2526

16. Victoria Azarenka (BLR) 2397 (+1)

17. Jessica Pegula (USA) 2339 (-3)

18. Angelique Kerber (GER) 2286

19. Leylah Fernandez (CAN) 2249

20. Elena Rybakina (KAZ) 2205 (-4)

…

37. Alizé Cornet (FRA) 1330

74. Clara Burel (FRA) 863 (+2)

76. Caroline Garcia (FRA) 855 (-6)

93. Océane Dodin (FRA) 751 (+2)