De nouveau sur le terrain hier après-midi lors du match nul de l’Olympique de Marseille 0-0 face au FC Metz en Ligue 1, Gerson ne s’est pas forcément montré à son avantage.

L’ancien journaliste de « Canal+ », Pierre Ménès est revenu sur la performance du milieu de terrain brésilien et le moins que l’ont puisse dire, c’est qu’il n’est pas tendre avec ce dernier. « La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? » s’est interrogé l’ex-journaliste de Canal + sur son blog Pierrot Le Foot.