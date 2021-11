Hier soir, en clôture de la treizième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a subi une humiliation en terre rennaise (1-4). Pendant la rencontre, Jérôme Boateng s’en est pris à Léo Dubois.

La vidéo a fait le buzz sur Twitter. Jérôme Boateng, le défenseur central allemand de l’OL, recadre son capitaine Léo Dubois en première mi-temps alors que le score était encore nul et vierge. L’international français a été l’auteur d’un mauvais match et même fautif sur certains buts encaissés par les Gones. Après la rencontre, l’ancien défenseur du Bayern Munich est revenu sur l’incident. Il déclare au micro de Prime Vidéo : « On n’a pas travaillé ensemble comme une équipe ce soir. On est vraiment désolé pour les supporters ».