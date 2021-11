Aujourd’hui entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a forcément savouré la belle victoire de son équipe hier soir sur le score de 4 buts à 1 face à l’Olympique Lyonnais.

S’il connaît bien l’OL et a même entraîner l’équipe il y a quelques saisons, son départ a été plutôt houleux et il était devenu la cible à abattre pour certains supporters. Aujourd’hui, il n’y a pas de sentiment de revanche juste le fait d’avoir vu son équipe mieux jouer que les Gones. « Je suis content de la victoire. On continue d’avancer en terme de classement et de points. Vous savez ce que je pense du club et des gens qui y travaillent. J’en connais beaucoup. J’ai beaucoup de respect pour l’entraîneur. Ce n’est pas une revanche particulière ou une joie plus intense. Pour moi, l’important était de gagner le match. Ce n’était pas Lyon contre Genesio. C’était un match important à gagner et on l’a fait avec la manière. Je suis satisfait et plein d’espoir pour la suite avec ce niveau. » A-il insisté en fin de rencontre.