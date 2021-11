Après dix journées de championnat, le Stade Toulousain est leader du Top 14. De quoi satisfaire Sofiane Guitoune qui a fait son retour à la compétition.

Ecarté des terrains depuis mars dernier, après une rupture des ligaments croisés, Sofiane Guitoune était de retour en tant que titulaire ce week-end face à l’USAP. Il a pu participer à la victoire bonifiée de son équipe (37-15). Le polyvalent trois-quarts toulousain est revenu sur le bon début de saison des Rouge et Noir dans une interview pour Midi Olympique.

« Sur ces dix matchs, on en perd deux même s’il y avait moyen de s’imposer la semaine dernière (face au Racing 92). Mais les comptes sont bons. Quand on se présente sur le terrain en portant un maillot du Stade toulousain, c’est pour gagner le match. On voulait gagner le maximum de rencontres. Les résultats sont là, même si nous avons encore une bonne marge de progression », déclare le centre de 32 ans.