Pour la blague, les joueurs de l’OM ont donné cette semaine le titre de MVP Toro à Mattéo Guendouzi.

Après William Saliba, c’est au tour de Mattéo Guendouzi d’être la cible des moqueries dans le vestiaire. Cette semaine le milieu de terrain prêté par Arsenal a reçu le titre de MVP Toro, décerné par les joueurs de l’OM à celui qui a été le moins performant à l’entraînement. Une petite tradition que l’ancien lauréat, William Saliba, avait notamment expliqué au micro de BFM Marseille Provence.

« Ils font du buzz, parce qu’ils me prennent en photo depuis deux mois. Le MVP, c’est celui qui prend le plus de passes, de petits ponts ou qui fait des erreurs techniques. À la fin, ils votent pour celui qui a été le plus nul du jour. Ils n’ont commencé qu’en novembre, quand c’était moi ! Mais les mois d’avant, ce n’était pas moi ! Mais comme je suis le plus jeune, c’est plus facile de voter pour moi. Avant l’entraînement, on ne pense qu’à ça, on ne veut pas perdre. En plus ça chambre beaucoup. »