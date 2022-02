Ce lundi, la CAF a dévoilé le onze type de la CAN 2022 avec notamment Mané et Salah comme têtes d’affiche.

Au lendemain du sacre historique du Sénégal, tombeur de l’Égypte aux tirs au but en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le onze type de la compétition. On retrouve sans surprise Edouard Mendy dans les cages, ou encore les deux stars de Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah en attaque. Ils sont accompagnés par le Camerounais Vincent Aboubacar, meilleur buteur de cette CAN (8 buts).

L’équipe type de la CAN : E. Mendy – Hakimi, Abdelmonem, Tapsoba, Ciss – N. Mendy, Elneny, B. Touré – Salah, Aboubakar, Mané.

Remplaçants : André Onana (Cameroun), Collins Fai (Cameroun), Kalidou Koulibalay (Sénégal), Mahmoud Hamdy (Egypte), Ahmed Abou El Fetouh (Egypte), André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun), Youssouf M’Changama (Comores), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Sofiane Boufal (Maroc), Karl Toko Ekambi (Cameroun), Famara Diedhiou (Sénégal).