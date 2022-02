Relégué au second plan depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi a marqué des points ce week-end.

Titularisé vendredi dernier face à Angers (5-2) Leonardo Balerdi a donné grande satisfaction à son coach. À tel point que Jorge Sampaoli pourrait reconduire le défenseur argentin pour la suite de la saison. C’est en tout cas ce qu’avance le Phocéen dans son édition du jour, qui insiste sur les qualités du jeune Balerdi.

« Vendredi contre Angers, Sampaoli a maintenu à son poste le colosse William Saliba et y a associé Léo Balerdi, longtemps cantonné au banc de touche. Une réussite et pas seulement grâce au résultat final de 5-2. S’il n’est pas directement fautif sur les buts angevins, l’Argentin n’a pas non plus sauvé la baraque en début de match. Mais, une fois le premier quart d’heure passé, il a été bien plus qu’utile à son équipe… La tête remise à l’endroit, Balerdi a souvent avancé balle au pied afin de faire avancer son équipe. On l’a aussi vu effectuer plusieurs tacles et retours défensifs de grande classe qui ont empêché l’adversaire de gâcher la soirée en contre. Pour un élément qui n’avait que très peu joué ces dernières semaines, il y a de quoi être satisfait. De quoi s’imaginer que les cartes sont rabattues aux côtés de William Saliba pour les prochains matchs ? »