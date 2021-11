Daniel Riolo, consultant pour RMC, se pose des questions sur Amine Harit.

« »Je n’ai pas les infos sur l’état physique des joueurs et sur le fait qu’il ne veulent pas être baladés comme ils sont baladés. D’habitude, on arrive à savoir quand les joueurs sont fatigués d’un entraîneur… Là, il n’y a rien qui fuite donc je ne peux pas dire que ça ne marche pas pour cette raison-là. Là, la dynamique n’est pas bonne. Il n’y a pas réellement de banc. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas jouer Harit, mais depuis qu’il est arrivé il a n’a fait qu’un bon match. Je ne sais pas pourquoi on fantasme sur lui. Kamara, son contrat est un problème. Sampaoli a aussi probablement trop insisté avec Gerson. Je ne sais pas si c’est un problème de poste pour Gerson qui met une demi-heure à se retourner. Il est lourd, il ne s’adapte pas, il a un problème, il joue à deux à l’heure. Sampaoli s’est obstiné, car c’est un gros transfert », a déclaré le journaliste au micro de RMC.