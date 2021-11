Thierry Henry, consultant Amazon, a dressé le bilan du LOSC après ce match face à Nantes.

« C’est le problème pour Lille cette saison : ça ne tient pas. Ils ont eu du mal à garder le score et à défendre, ça n’a pas été évident pour eux. Mathieu (Bodmer) l’a dit, il y a l’avant Champion’s League, et l’après. Ce n’est pas le même effectif que le PSG. Ils se sont éteints. Ils jouent par à-coups. On ne sent pas de maîtrise en possession ou hors possession. Ils pêchent énormément sur ça. Le problème de Lille, cette saison, c’est Lille. Il y a un vrai problème, des joueurs qui ne sont pas contents quand ils sortent, ce n’est pas toujours évident. Peu importe l’équipe contre laquelle il joue. Avec Galtier, on savait comment Lille allait jouer. Ce n’est pas facile pour Gourvennec », a indiqué Thierry Henry sur Amazon.