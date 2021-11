Attaquant de l’OM, Arkadiusz Milik s’est confié sur sa blessure de début de saison et sur son souhait de rester à Marseille l’été dernier..

« C’est un grand club et dans les grands clubs, il y a de l’attente et de la pression. J’ai aussi une pression en tant qu’attaquant car les gens attendent que je marque à chaque match. Je suis heureux d’avoir cette pression derrière moi. Elle me pousse à grandir et à prouver. Si je parle de mon genou, je suis guéri à 100%. Mais concernant ma forme générale, mon niveau de préparation, je vais bien, mais je sais que je peux aller encore mieux. Je suis venu ici, je me sentais de mieux en mieux. J’étais en grande forme et je marquais. J’aidais l’équipe à atteindre ses objectifs, mais les blessures arrivent et font partie du jeu. Tout reviendra, il me faut juste du temps », a indiqué l’attaquant de l’OM sur Amazon.