Lundi soir, Gianluigi Donnarumma a remporté le trophée Yachine, récompensant le gardien de l’année. A l’issue de la cérémonie, le gardien a exprimé son bonheur de porter le maillot du Paris Saint-Germain.

Quelques jours après avoir remporté l’Euro 2020 avec l’Italie où il a été élu meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint le Paris saint-Germain où il signé un contrat jusqu’en juin 2026, a remporté le trophée Yachine, récompensant le trophée de l’année.

Le gardien a accordé une interview à la chaine Italienne, Mediaset où il a expliqué son bonheur de porter le maillot du club de la capitale où il espère grandir jusqu’à devenir le meilleur gardien du monde: « Navas est un grand ami, je suis très heureux car j’ai la confiance de tout le monde ici et y compris du coach. Je suis heureux d’être dans cette belle ville et je me sens bien ici, le club est incroyable et l’équipe est exceptionnelle. Tout le monde vous aide à grandir et à vous améliorer, c’est un honneur de s’entraîner avec tous ces grands champions », assure Gianluigi Donnarumma