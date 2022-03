L’Olympique de Marseille est toujours en quête de nouveaux renforts pour le prochain mercato estival et le nom d’Alexis Sanchez continue de circuler dans les couloirs du Stade Vélodrome. Cependant le président olympien aurait pris une décision forte dans ce dossier.

D’après les éléments obtenus par ‘Calciomercato’, le club phocéen ne lancera pas d’offensive pour s’attacher les services du Chilien, l’été prochain. Pablo Longoria ne semble vraiment décider à le faire venir et il aurait même d’autres idées pour l’avenir qui compte déjà pas mal de joueurs offensifs, tels que Milik, Bakambu, Ünder, De la Fuente, Bamba Dieng et même Luis Henrique. Cette saison, Alexis Sanchez a marqué 6 buts et donné 4 passes décisives en 28 apparitions, toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu’en juin 2023. Affaire à suivre…