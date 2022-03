Fickou et Couilloud étaient absent de l’entraînement ce mardi, à deux jours du choc face au Pays de Galles.

Le centre Gaël Fickou et le demi de mêlée Baptiste Couilloud, malades, ont été ménagés lors de l’entraînement de mercredi du XV de France, à deux jours d’affronter le Pays de Galles dans le Tournoi des six nations. « On est au complet : seuls Gaël Fickou et Baptiste Couilloud sont grippés donc ils ont été ménagés », a expliqué Thibault Giroud, directeur de la performance des Bleus.

Le XV de France affronte le Pays de Galles, vendredi, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations 2022. Les hommes de Fabien Galthié, dernière équipe invaincue, peuvent encore décrocher leur premier Grand Chelem depuis 2010.