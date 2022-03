Lorsque l’on évoque le basket aux Etats Unis, la première pensée ira sans doute à la NBA. Mais non, ce n’est pas de NBA qu’il sera question aujourd’hui mais du tournoi de basket-ball universitaire américain plus couramment nommé March Madness. L’édition 2022 vient tout juste de débuter (depuis le 28 mars), l’occasion de faire un point sur l’évènement qui passionne le plus les Américains juste après le Superbowl. Alors, qu’est-ce que la March Madness, cet comment cette compétition s’annonce cette année, voici quelques pistes.

Qu’est-ce que la March Madness ?

Chaque printemps depuis sa création en 1939, le March Madness attire des milliers de fans de basketball. C’est à tel point qu’il s’agit ni plus ni moins du seul événement sportif américain pouvant se permettre de concurrencer les audiences du Super Bowl. Alors de quoi s’agit-il et comment se déroule l’événement ? Le March Madness (ou NCAA Tournament) est un tournoi universitaire à élimination directe dont le gagnant sera désigné champion national du College Basketball. La compétition réunit un total de 68 équipes qui donneront lieu à 67 matchs se déroulant sur une période de trois semaines de compétition. Comment sont choisis les équipes ? Eh bien, la sélection se fait en 2 phases. Lors de la première, les champions des 32 Conférences de Division I sont invités par la NCAA. En ce qui concerne la deuxième phase, la sélection des 36 autres équipes se fait lors d’un événement qui se nomme le Selection Sunday. Il s’agit en réalité d’une réunion d’experts formant un comité qui votera pour les équipes restantes sur des critères subjectifs. Ce détail ne manque pas de créer un certain nombre de polémiques et de déceptions chez les équipes n’étant pas sélectionnées. Une fois la sélection des équipes terminées, elles sont classées et placées au sein de quatre régions différentes. Cette démarche a pour but d’éviter qu’elles ne puissent se rencontrer avant le Final Four, un coup de pouce au spectacle donc. Important ce détail également afin d’empêcher toute fraude, d’autant que nombreuses sont les personnalités bien impliquées dans les paris sportifs sur la compétition.

Sur le même principe, aucune équipe de la même Conférence ne peut en rencontrer une autre avant les finales régionales. Il pourrait sembler à première vue qu’un total de 68 équipes est un nombre élevé qui donnera lieu à un tournoi interminable. Pourtant, en seulement deux jours de tournoi, la moitié des équipes en lice a déjà été éliminée. C’est là que les affaires sérieuses commencent avec le début du Final Four qui est le moment attendu par tous les fans (mais aussi par les diffuseurs, équipementiers et bookmakers). Pour cette année 2022, rendez-vous pris les 2 et 4 avril au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans.

La folie qui entoure le March Madness

Comme il en est fait mention en début d’article, le March Madness est au même titre que le SuperBowl une religion pour certains fans. En temps normal le tournoi se déroule aussi en tribune entre université, c’est à celle qui fera le plus de bruit pour soutenir son équipe. Hélas, la pandémie de covid étant passé par là depuis 2020 l’ambiance est évidemment beaucoup plus sobre. Ce qui n’empêche naturellement pas l’engouement de demeurer intact. Enfin, autre fait indissociable du March Madness, le bracket ou la bracketology. Quesaco ? Il s’agit de paris sportifs sur le March Madness, mais attention, pas n’importe lesquels. Il s’agit là de gagner parfois très gros en pronostiquant à l’avance l’intégralité des résultats du tournoi. Mission quasiment impossible d’un point de vue statistique et c’est ce qui donne lieu à des gains mis en jeu pouvant atteindre le million de dollars. Enfin, pour les moins joueurs, mais simple passionné de basket le March Madness est l’occasion parfaite de découvrir les stars de demain faisant leurs premiers pas sur le parquet avant pourquoi un avenir radieux en NBA.