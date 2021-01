La March Madness, la phase finale du championnat universitaire de basket qui constitue l’évènement le plus passionnément suivi aux États-Unis après le Superbowl, se déroulera en mars-avril dans plusieurs bulles créées dans l’Indiana, a annoncé lundi son organe central (NCAA).

L’an passé, cet évènement avait dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus, dont la persistante propagation a conduit les organisateurs à opter pour un modèle déjà mis en œuvre avec succès par la NBA et la WNBA (la ligue féminine) qui ont pu mener à bout leur saison respective en Floride au cours de l’été et de l’automne derniers. La majorité des 67 matches au programme se dérouleront à Indianapolis, dansdes salles de plusieurs universités au sein de la ville, mais également à West Lafayette et Bloomington se trouvant au coeur du « Hoosier State ». Le tournoi débutera le 16 mars, avec pour épilogue un « final four » se déroulant du 3 au 5 avril au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis.

« C’est un moment historique pour les membres de la NCAA et pour l’Etat de l’Indiana », s’est félicité le président de l’instance universitaire, Mark Emmert. « Nous avons travaillé sans relâche pour réinventer une structure de tournoi qui conserve le caractère unique de notre championnat pour les athlètes universitaires. » Selon le principe d’une bulle, les équipes resteront dans des « étages d’hôtels dédiés », devront respecter la distanciation sociale tout au long de leur participation au tournoi, et un « les membres de leur famille en nombre limité » seront autorisées à assister aux matches.

Enfin, si la NCAA dit travailler avec les autorités locales pour déterminer la faisabilité d’accueillir des fans dans les salles, elle a pour but de mettre en place la « Mask Madness », une initiative visant à promouvoir le port du masque, notamment en faisant don de milliers d’exemplaires dans tout l’Etat avant le tournoi.