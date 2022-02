Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’Olympique de Marseille, William Saliba ne devrait pas porter les couleurs marseillaises plus d’une saison. Les Gunners devraient utiliser le Français comme monnaies d’échange.

Recruté par Arsenal en juillet 2019 pour 35 millions d’euros en provenance de l’AS Saint-Etienne, William Saliba n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Gunners et n’a cessé d’être prêté année après année. L’écurie londonienne ne compte pas sur lui et a décidé, entre temps, de parier sur d’autres hommes tels que Gabriel, Ben White ou Takehiro Tomiyasu. Une concurrence féroce qui clôt les perspectives de William Saliba. Le Français, prêté à l’OM cette saison, ne pourra néanmoins pas être conservé. Considéré comme l’un des meilleurs éléments de Jorge Sampaoli, le défenseur central de 20 ans a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues et satisfait toutes les promesses placées en lui. Mais, malgré le souhait de Pablo Longoria, William Saliba devrait rentrer en Angleterre à l’issue de la saison pour servir de monnaies d’échanges.

Selon les informations de la presse britannique, l’avenir de William Saliba se dessine loin, très loin de l’Olympique de Marseille. Arsenal souhaite se renforcer de manières conséquentes au prochain mercato estival mais doit vendre afin de dépenser sans compter. Les Gunners veulent profiter des convoitises dont William Saliba fait l’objet pour récupérer une indemnité de transfert non négligeable. L’Inter Milan et le FC Séville seraient les deux écuries les plus avancées dans les négociations. Arsenal attend 25 millions d’euros pour le lâcher.