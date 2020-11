André Villas-Boas traverse une période difficile avec l’Olympique de Marseille. Non pas en championnat, où l’OM est 4ème avec 18 points et un match en retard, mais surtout en Ligue des Champions et au niveau de sa communication. Le Portugais montre ses limites.

Porté en triomphe à la fin de la saison dernière après une qualification en Ligue des Champions grâce à l’arrêt prématuré de la Ligue 1, André Villas-Boas montre aujourd’hui ses limites. Même avec un effectif loin d’être compétitif, l’entraîneur portugais n’arrive pas à imprimer un style de jeu et la qualification en C1 la saison dernière a fait oublier la faiblesse du jeu marseillais proposé pendant la majeure partie de la saison. Depuis le début de l’exercice 2020-2021, les supporters de l’OM se prennent un boomerang en plein dans la tête. Alors oui, Marseille est 4ème de Ligue 1 avec un match en retard. Mais dans un championnat où le leader gagne contre le 3ème avec une équipe “C” sans forcer, la faiblesse du championnat cache les carences du club phocéen et surtout du jeu proposé par l’ancien coach de Tottenham.

Autre point important, André Villas-Boas adulé pour sa communication la saison dernière, commence à prendre exemple sur notre bon vieux Rudi Garcia national. La séquence juste après le match contre Strasbourg montre bien que l’entraîneur phocéen est sous pression. André Villas-Boas n’a pas hésité à répondre de manière musclée à un journaliste de Téléfoot et juste après en conférence de presse. Alors que la critique était parfaitement légitime, après le bouillon proposé par ses joueurs pendant cette rencontre, l’entraîneur Lusitanien s’est lâché. « Décevant pour qui ? Pour toi. Pour moi non. C’est seulement pour toi non. OK alors prend tes amis, tu prends le groupe des décevants là-bas et le groupe des contents c’est le vestiaire de l’OM », a indiqué AVB.

Alors oui, depuis plusieurs semaines c’est la question de sa prolongation de contrat qui était au coeur de l’actualité. Pourtant, les critiques sont nombreuses et prolonger le coach marseillais maintenant serait peut-être une nouvelle erreur de la présidence Eyraud, une de plus. Marseille ne devrait pas avoir de mal cette saison en Ligue 1, mais en fin de saison, avec la hype André Villas-Boas terminée du côté des supporters, il ne faudra pas hésiter à dire “Merci et au revoir Villas-Boas”.