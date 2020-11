Soirée cauchemardesque pour les hommes de Zinedine Zidane. Après avoir pourtant bien débutés la rencontre, les coéquipiers de Karim Benzema ont pris la marée et se sont inclinés sur la pelouse de Valence sur un score fleuve lors de la 9e journée de Liga (4-1).

Une soirée à oublier pour le Real Madrid. Auteurs pourtant d’une belle entame de match et menant à la marque après un magnifique but de Karim Benzema (13e), le club merengue a vécu un cauchemar ce dimanche à Mestalla. Battus sèchement par une équipe très joueuse de Valence (4-1), à l’occasion de la 9e journée de Liga, la défense du Real a coulé et a subi une avalanche de buts. Pourtant, rien ne laissait présager, à l’aube de cette rencontre, un tel scénario.

En confiance après son récent succès en Ligue des Champions face à l’Inter (3-2), les hommes de Zidane se présentaient sur la pelouse de Valence dans la posture du grand favori. En face, la formation valencienne, timide 16e de Liga avant cette rencontre, était en pleine tourmente. Quatre matches sans victoire et un effectif chamboulé par de nombreux départs.

Mais le relâchement des Madrilènes, conjugué à un laxisme criant en défense, ont inversé la dynamique du match. Un triplé improbable sur pénalty de Carlos Soler (35e, 54e, 63e), devenu au passage le premier joueur de l’histoire en Liga à marquer trois fois sur pénalty au XXIe siècle, et un but contre son camp de Raphaël Varane (43e) ont scellé le sort de la rencontre. Avec ce nouveau revers, le Real est éjecté du podium et figure à la 4e place du championnat. Des résultats bien en deçà des attentes du club de la Maison Blanche. Les joueurs de Valence, quant à eux, se donnent de l’air en remontant 9e au classement.