En difficulté pendant une bonne partie du match, Lyon a réussi à s’imposer au détriment de l’ASSE. Un succès que l’OL doit en grande partie à Tino Kadewere.

Lyon au forceps. Sur le banc au coup d’envoi, Kadewere a signé une entré fracassante ce dimanche. Alors que l’OL recevait l’ASSE pour un énième derby, de Ligue 1, les hommes de Rudy Garcia s’en sont remis à l’attaquant zimbabwéen pour plier le match. Après la rencontre, le coach lyonnais a rendu hommage à son joueur.

« Les entrants nous ont apportés. Thiago Mendes a mis de l’impact au milieu, Lucas (Paqueta) de la fluidité et de la présence derrière Memphis. Karl (Toko-Ekambi) et Léo (Dubois) ont fait la différence en première période. En ce moment, il faut jouer attaquant à gauche pour marquer des buts. C’était le tour de Tino. Je suis content pour lui, il le mérite. Il est apprécié de tout le monde. C’est un joueur complet. Il joue bien avec les autres. Il a un bon sens du jeu et des qualités de finisseur. »