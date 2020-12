L’Olympique de Marseille est éliminé de toutes les compétitions européennes après sa lourde défaite sur la pelouse de Manchester City (3-0) pour le compte de la 6ème journée de la Ligue des Champions. Pour André Villas-Boas, le résultat est lourd.

« On était contents à la mi-temps, les choses se passaient bien. Après ils ont la ‘grosse chance’ à 3 minutes de jeu. Ensuite on les a retenus, on a commencé à jouer et à s’aventurer un peu plus. On était aussi contents du résultat en Grèce, on était motivés. Mais regardez, toutes les choses tombent mal dans cette édition. On en tire des leçons mais on prend 3-0, c’est dur, c’est lourd. On ne méritait pas ça mais on va s’en servir pour la prochaine fois », a indiqué André Villas-Boas après la lourde défaite de son équipe à Manchester.