L’Inter de Milan recevait ce mercredi le Shakhtar en Ligue des Champions. Alors qu’une victoire aurait pu permettre aux hommes d’Antonio Conte de se qualifier en huitièmes, ils n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu.

Coup de tonnerre, l’Inter de Milan est éliminé. Ni eux, ne le Shakhtar n’iront donc en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Un manque d’efficacité, mais aussi un manque de chance des Italiens. Lautaro Martinez a par exemple trouvé la barre dès la 7e minute. Alors qu’Antonio Conte avait de grandes ambitions pour les siens cette année, il tombe de haut. Après le match, il a réagi à l’élimination.

« L’équipe a mis tout ce qu’elle devait faire, pouvait, ce qui a manqué c’est de ne pas marquer. C’est ça qui est incroyable, ne pas avoir réussi à marquer contre le Shakhtar Donetsk en 180 minutes (0-0 à l’aller également en Ukraine). Leur gardien, autant à l’aller et au retour, a été leur meilleur joueur sur le terrain. Il va falloir examiner tout cela, à froid, on ne peut pas le faire juste après être sortis comme ça. Il y a beaucoup de déception, mais on n’a manqué ni de concentration, ni de détermination, ni d’agressivité. C’est le but qui a manqué, sans but tu ne gagnes pas… Et de plus, on n’a pas eu de chance avec les arbitres et la VAR pendant cette compétition, si on regarde certaines actions. L’Inter n’a pas été respectée. Il y a une grande amertume, car on pouvait passer. »