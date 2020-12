Selon un mathématicien français qui excelle dans le domaine des probabilités, le Borussia Mönchengladbach est l’équipe qui a le plus de chances de se retrouver en face du PSG pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, dont le tirage au sort aura lieu le 14 décembre.

Alors que la phase de poules de Ligue des Champions s’est achevée ce mercredi soir et que les noms des clubs qualifiés sont connus, tous les regards se tournent désormais vers la suite de la compétition en direction des huitièmes de finale. En tant que dernier représentant tricolore, le PSG aura à cœur de briller et de prolonger l’aventure sur la scène européenne. Une seule question brûle les lèvres des supporters de la capitale. Qui seront leurs prochains adversaires ?

Premier de son groupe, les coéquipiers de Neymar disposent de sept adversaires potentiels en huitièmes de finale de C1. Il s’agit des formations qui ont bouclé cette phase de poules à la deuxième place, à l’exception de Leipzig qui figure dans le même groupe que le club français. Pour rappel également, les équipes d’un même pays ne peuvent pas s’affronter en huitièmes de finale.

D’après les simulations du mathématicien Julien Guyon, d’un point de vue purement statistique, parmi toutes les combinaisons possibles, le PSG a le plus de chances d’hériter du Borussia Mönchengladbach pour le prochain tour. Etant donné l’adversité en face avec les trois cadors espagnols, à savoir Séville, le Barça et l’Atletico Madrid, que peuvent retrouver potentiellement les Parisiens, nul doute que Thomas Tuchel aimerait signer de suite pour s’éviter un choc énorme dès les huitièmes de finale. Verdict lundi !