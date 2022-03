L’Olympique Lyonnais a totalement surpris son monde ce mercredi soir en annonçant la tenue d’une conférence de presse exceptionnelle ce jeudi à partir de 14 h 30. Si les rumeurs vont bon train depuis plusieurs heures et que certains parlent même de la future vente du club, il ne semble pas que Jean-Michel Aulas soit en adéquation avec ces rumeurs. Au contraire, on évoque l’arrivée d’un nouveau joueur pour la fin de saison.

Le président, Vincent Ponsot (directeur général du club) et Bruno Cheyrou le patron de la cellule de recrutement seront présents devant les médias en début d’après-midi. Selon les dernières informations de nos confrères, le club envisage de présenter sa nouvelle recrue. L’OL devrait officialiser l’arrivée de l’ailier droit brésilien du Shakhtar Donetsk Tetê. Agé de 22 ans, il évolue en Ukraine au Shakhtar Donetsk et devrait terminer la saison sous les couleurs rhodaniennes. Rappelons que l’UEFA et la FIFA ont mis en place un mercato exceptionnel jusqu’à mi-avril, afin que les joueurs des championnats ukrainiens et russes puissent trouver un club jusqu’à la fin de saison, alors que les deux pays sont en guerre depuis plus d’un mois.

Pour l’OL, c’est donc Tetê qui pourrait arriver dans l’effectif et ainsi finir la saison dans le Rhône. Un choix qui paraît cohérent mais aussi de qualité car le joueur est estimé à près de 20 millions d’euros par ‘Transfermarkt’ et il s’était fait remarquer il y a quelques mois en Ligue des champions face au Real Madrid. Pas une mauvaise idée pour renforcer le secteur offensif lyonnais qui rencontre des difficultés depuis le début de saison.