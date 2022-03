Milieu de terrain du FC Barcelone, Sergio Busquets à évoquer le départ de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain et il est fin prêt à accueillir de nouveau son ancien coéquipier en Catalogne.

Le joueur du Paris Saint-Germain manque à son ex-coéquipier. “Oui, sur et en dehors du terrain. Il nous a beaucoup donné. Nous avons beaucoup apprécié. Ce qu’il a fait, je ne l’ai vu chez aucun autre joueur. Cela a fait une différence brutale. C’est normal qu’il nous manque. On doit lui manquer aussi. Ce fut un choc qu’il parte, pour nous et pour lui. Maintenant, je suis sûr que cela va mieux. Il continue d’être le meilleur.” A confié le milieu de terrain espagnol lors d’une interview pour la ‘RAC1’.

Avant d’ouvrir la porte à la Pulga pour un retour aux sources : « J’aimerais bien, mais il a un contrat avec une autre équipe. C’est très difficile. Mais si un entraîneur comme Xavi dit que ses portes sont ouvertes, imaginez un ami et un coéquipier comme moi. S’il vient, on s’écarte et on laisse venir.” À voir si l’Argentin aura pour ambition de quitter la capitale française pour revenir au FC Barcelone dans les prochains mois…