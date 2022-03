Vendredi soir, William Saliba a connu sa première sélection avec l’Équipe de france face à la Côte d’Ivoire devant un stade vélodrome acquis à sa cause.

Soirée de rêve pour William Saliba. Le défenseur central a connu sa première sélection avec les bleus lors de la victoire, 2-1, face à la Côte d’Ivoire. Il a également reçu l’ovation du Stade Vélodrome à chacune de ses touches de balle. À l’issue de la rencontre, le joueur de l’Olympique de Marseille formé à l’AS Saint-Etienne a exprimé son bonheur de porter le maillot de l’équipe de france.

« Beaucoup de fierté et d’émotion. C’est un honneur de porter ce maillot, surtout au Vélodrome, à la maison. Je vais très bien dormir ce soir, et franchement je suis très content. Le coach m’avait parlé avant le match. Il m’a dit qu’il ne me promettait rien, mais que je devais tout de même me tenir prêt. Quand je touchais le ballon, les fans criaient et c’est formidable. Je remercie nos supporters qui nous ont encouragés aujourd’hui », a confié le défenseur central au micro de l’Équipe.

Après la victoire, 2-1, contre la Côte d’Ivoire, les bleus joueront contre l’Afrique du Sud, le 29 mars à 21h15.