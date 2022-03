Mardi soir, le Cameroun a arraché la victoire et la qualification pour la prochaine Coupe du monde 2022 suite à sa victoire dans les dernières minutes face à l’Algérie. Un match qui ne passe pas pour la fédé algérienne qui souhaite faire rejouer le match.

Ghana, Maroc, Tunisie, Sénégal et Cameroun, voici les cinq équipes qualifiées dans la zone Afrique pour la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar. Cependant, le Cameroun va devoir encore patienter quelques heures pour officiellement valider son billet pour le Mondial. Comme l’a rapporté la « Gazette du Fennec », la fédération algérienne va demander auprès de la FIFA à faire rejouer le match. Les Algériens l’ont encore mauvaise et vont même préparer un rapport pour envoyer à la FIFA dans la foulée. Battu par le Cameroun et un but du Lyonnais Karl Toko Ekambi en toute fin de match, ils pointent du doigt plusieurs ‘fautes graves’ de la part de l’arbitre de la rencontre. Une requête qui n’a aucune chance d’aboutir.