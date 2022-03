Karl Toko Ekambi a donné une interview dans les colonnes du ‘Progrès’ et il rassure les supporters après la grosse défaite face au Stade Rennais. Le groupe n’est pas touché plus que ça et se concentre à 100% sur le duel face au FC Porto.

« Ce sont toujours les mêmes questions qui se répètent. Il n’y a pas de soucis avec le coach, on a raté le match, on n’a pas été au point avec ce qu’on voulait faire. On ne va pas ressasser le passé, ça ne sert à rien. On sait ce qu’on a à faire, on va essayer d’être plus prudent à l’avenir, on n’a plus le choix. Le mot d’ordre est confiance, s’appuyer sur les choses positives et ne plus répéter les choses négatives. » A-t-il déclaré. L’international camerounais sera très attendu jeudi pour le match retour de Ligue Europa contre le FC Porto.