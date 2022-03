Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, a été nommé directeur sportif de la Qatar Sports League (QSL) où il sera notamment en charge de la cellule de recrutement.

« C’est avec beaucoup d’honneur et d’ambition que je rejoins la QSL. Cette organisation est basée sur une vision claire et remarquable, et c’est quelque chose qui m’a vraiment motivé depuis la première conversation. Nous croyons que nous pouvons maximiser les atouts déjà en place et travailler avec toutes les parties prenantes, en particulier les clubs de QSL, pour élever le niveau du football et renforcer la marque de chaque compétition. L’opportunité que nous avons entre nos mains est quelque chose d’unique. Avec une politique commune, basée sur les synergies et une vision globale, le football au Qatar fera un pas en avant et sera pris comme exemple en matière de qualité, d’organisation et de modèle économique durable », a confié Antero Henrique.

Durant son passage au Paris Saint-Germain, le Portugais a notamment participé aux arrivées de Neymar, Kylian Mbappé et Dani Alves durant le mercato 2017.