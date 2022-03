Au terme de cette 28e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain grâce à sa victoire, 4-1, face à Brest. Dans la course à l’Europe, Rennes s’impose, 4-2, face à l’Olympique Lyonnais. Dans le bas du classement, si les Girondins de Bordeaux s’enfonces, Troyes respire.

19 buts, sept victoires, trois nuls, cette 28e journée de Ligue 1 marque un tournant en haut comme en bas du classement. Pour commencer, la bataille pour les places européennes fait rage. Strasbourg s’impose, 1-0, contre l’AS Monaco et se retrouve à trois points seulement de l’OGC Nice tenu en échec, 0-0, par Montpellier. De son côté, l’Olympique de Marseille retrouve la deuxième place grâce à sa large victoire, 4-1, sur la pelouse du Stade Brestois.

Enfin le gros coup de ce week-end concerne le Stade Rennais. Les bretons, se sont imposés, 4-2, sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Avec 49 points, les hommes de Genesio compte seulement un point de retard sur les places qualificatives à la prochaine Ligue des Champions. De son côté, l’OL, qui pointe à la 10e place, compte six points de retard sur les places européennes et 9 sur l’OGC Nice, troisième, et l’Olympique de Marseille, deuxième avec 50 points.

Dans le bas du classement, les Girondins de Bordeaux restent lanterne rouge du championnat après sa défaite, 3-0, sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Les Girondins comptent désormais 4 points de retard sur Lorient, 17e et premier non relégable. De son côté, l’AS Saint-Etienne, prend un précieux point sur la pelouse de Lille, champion de france en titre. L’ASSE est actuellement 18e et barragiste car les merlus se sont imposés, 2-0, sur la pelouse de Clermont.

À dix matchs du terme du championnat, la Ligue 1 version 2021-2022 s’annonce passionnante tant en haut qu’en bas du classement.

Le programme complet de la 28e journée de Ligue 1:



Vendredi – 21h

Lille 0-0 Saint-Etienne

Samedi

Montpellier 0-0 Nice – 17h

Troyes 1-0 Nantes – 21h

Dimanche

PSG 3-0 Bordeaux – 13h

Strasbourg 1-0 Monaco – 15h

Angers 0-1 Reims – 15h

Metz 0-0 Lens – 15h

Clermont 0-2 Lorient – 15h

Lyon 2-4 Rennes – 17h05

Brest 1-4 Marseille – 20h45