Alors que Rudi Garcia est annoncé sur le départ en fin de saison à Lyon, Sonny Anderson, ancien du club, évoque une possible prolongation de contrat du technicien.

« Mon prono pour PSG/OL de dimanche soir ? 1-1 ! Je pense que l’OL va marquer en premier. Il faut les laisser tranquille, ne pas trop les piquer avant le match. Les joueurs doivent se dire : « on veut écrire l’histoire de club ». On ne veut pas jouer contre Paris pour se montrer au monde entier, on joue contre Paris pour gagner et pour décrocher le titre. Prolonger Rudi Garcia ? Je ne sais pas, le président va voir à la fin de la saison. S’il arrive à construire une équipe avec une philosophie de jeu, avec un état d’esprit, pourquoi pas le garder. Il faut surtout une continuité, garder ses meilleurs joueurs », a indiqué l’ancien lyonnais sur Inside Gones.