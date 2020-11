Dans une interview accordée à Canal+, Rudi Garcia, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, ouvre pour la première fois la porte à une prolongation avec l’OL.

« On en a parlé avec le président et on a trouvé logique, intelligent de se revoir plus tard et de voir comment la saison se déroulait. Je n’ai aucune difficulté à être en fin de contrat. Ce n’est pas de la langue de bois parce que c’est important. Il y aura trois possibilités : ou le club ne veut plus travailler avec moi et ça s’arrêtera, ou d’un commun accord on a très envie de continuer ensemble et ça continuera, ou je n’ai plus envie de rester et cela se terminera », a indiqué le technicien en fin de contrat avec l’OL au mois de juin prochain.

Avant de poursuivre son explication : « Une prolongation, ce n’est pas d’actualité. Ce n’est pas un problème. Dans un couple, on n’est pas obligés d’être mariés ou pacsés pour s’aimer, on n’a pas besoin de signer quelque chose si on se plaît l’un à l’autre, il n’y a pas de raison que cela ne continue pas. Mais pour l’instant, tout va bien ».