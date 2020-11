Pour Denis Balbir, le LOSC peut accrocher le PSG cette saison dans la course au titre en Ligue 1.

« Pour moi, ce Lille-là est une machine. C’est non seulement la seule satisfaction française en Coupe d’Europe mais c’est aussi l’une des plus fortes dans le jeu, notamment sur l’aspect offensif. Il y a un potentiel incroyable dans son équipe même quand il y a des absents importants. Le LOSC a une assise défensive, un gardien, un entraîneur qui maîtrise son sujet. Lille, c’est un équilibre dans toutes les lignes. Il y a un talent individuel et collectif. Je pense qu’on n’a pas encore tiré la plénitude de ce groupe », a indiqué l’ancien commentateur de M6 dans But.

Avant de poursuivre ses explications : « Avec son effectif, le LOSC a presque les moyens d’avoir deux équipes-type compétitives en Ligue 1. On n’est pas loin d’un groupe digne de Monaco ou de Paris. Ce Lille est taillé pour jouer les premières places. Le LOSC est un candidat déclaré pour être le dauphin voire même un concurrent du PSG. Je ne vois pas cette équipe s’écrouler au fil de la saison. »