Lyon et le PSG connaissent leurs adversaires pour les 16èmes de finale de la Ligue des Champions féminine.

Juventus-Lyon et le PSG jouera donc contre les Polonaises du Górnik Lęczna en seizième de finale de la Ligue des Champions féminine. Le PSG et Lyon joueront leur match retour à domicile. Les matchs auront lieu les 9 et 10 décembre pour les matchs aller et les 15 et 16 décembre 2020 pour les rencontres de la phase retour.