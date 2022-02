Enorme contre l’OGC Nice puis plus décevant face au RC Lens, Tanguy Ndombélé fait déjà preuve d’une irrégularité chronique. Un défaut qu’il faudra vite éclipser avant de recevoir le LOSC.

Prêté avec option d’achat par Tottenham, Tanguy Ndombélé a effectué son grand retour à l’Olympique Lyonnais. Une véritable bonne surprise pour les supporters des Gones ravis de voir l’arrivée de l’un de leurs chouchou. Néanmoins, cette euphorie générale ne doit pas éclipser de potentielles mauvaises performances comme ce fut le cas face au RC Lens. Perplexe, Rolland Courbis lui lance un premier avertissement.

« J’ai encore vu Caqueret contre Lens et sincèrement, c’est un joueur qui m’impressionne à tous les matchs. Lui ainsi que Lukeba qui est pour moi un très bon arrière central de notre pays a été très bons à Lens. Au rayon des joueurs plus décevants je mettrais Thiago Mendes ou encore Ndombele. J’attends avec impatience de voir le prochain match car le problème de Ndombele, c’était l’irrégularité. Là, il vient de faire un top match contre Nice et un match plus décevant à Lens. Ce n’était pas évident non plus de jouer avec cette tempête à Lens donc on va attendre un peu. Ce sera un beau test contre Lille« , a constaté Rolland Courbis au micro de RMC.