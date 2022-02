Souvent décrié à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a délivré une nouvelle prestation plus que moyenne face à Villarreal en Ligue des Champions. Une performance qui est allée jusqu’à lui attirer les foudres de toute l’Espagne.

Recruté libre par la Juventus Turin après avoir fait le forcing pour quitter le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot vit une période délicate en Italie. Critiqué pour des performances jugées insatisfaisantes, le Français semble conserver la confiance de son coach, Massimiliano Allegri. Son temps de jeu (30 rencontres disputées toues compétitions confondues) le prouve. Néanmoins, aligné face à Villarreal, Adrien Rabiot a été l’auteur d’un mauvais geste qui a enflammé toute l’Espagne.

Coupable d’une très vilaine semelle sur le genou gauche de Samuel Chukwueze, l’ancien parisien a écopé d’un carton jaune. Une sanction scandaleuse pour la presse espagnole : « Tout ce qui n’est pas rouge pour Rabiot est un scandale. C’est un tacle au genou, un coup très haut. C’est un rouge très clair, le VAR doit l’appeler. Sa jambe droite ne se plie pas, a pesté le Basque. En Espagne et dans le monde, c’est rouge. C’est un geste brutal et sérieux. C’est un rouge qui discrédite le système de la VAR et la personne derrière. Aujourd’hui, tous les arbitres ne sont pas formés à la VAR. C’est rouge. C’est un tacle très dangereux« , a pesté Eduardo Iturralde Gonzalez, consultant arbitre, dans les colonnes d’AS.