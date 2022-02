Moins régulier et moins en vue avec Manchester City, Gabriel Jesus serait sur le départ. Une porte de sortie s’offre à lui avec l’intérêt croissant de l’Inter Milan.

Plus réellement dans les plans de Pep Guardiola qui attend l’arrivée d’un numéro 9 d’envergure, Gabriel Jesus n’est plus titulaire avec Manchester City. Depuis le début de la saison, le Brésilien a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues pour 6 buts et 9 passes décisives. Un bilan honorable qui le pousserait à aspirer à mieux.

Selon les informations révélées par la presse britannique et relayées par Fichajes.net, Gabriel Jesus serait proche d’un départ du côté de Manchester City. Le Brésilien souhaiterait changer d’air et donner un nouvel élan à sa carrière. L’Inter Milan serait le seul candidat en lice pour lui proposer une porte de sortie séduisante. Les Nerazzurri devraient prochainement se séparer de Lautaro Martinez et d’Edin Dzeko de quoi laisser de la place pour Gabriel Jesus, (24 ans). Son prix reste néanmoins élevé pour l’écurie milanaise.