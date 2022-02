Il y a quelques jours, Neymar a confié lors d’un live Twitch avec Ronaldo, qu’il ne serait pas contre jouer en MLS avant la fin de sa carrière. Don Garber, commissaire de la MLS a répondu aux propos du numéro 10 parisien en conférence de presse de lancement de la saison.

Neymar en MLS à l’issue de son contrat avec le Paris Saint-Germain ? sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club de la capitale, le brésilien aura alors 34 ans. En début de semaine lors d’un live Twitch avec Ronaldo, le numéro 10 parisien a confié son désir de découvrir le championnat américain avant la fin de sa carrière. Mais Don Garber, commissaire de la MLS, a déclaré qu’il ne veut pas de préretraités dans son championnat.

« Nous n’avons pas besoin de faire venir de grands noms en fin de carrière parce qu’ils ont décidé de prendre leur retraite en MLS. S’ils ne viennent pas pour jouer et apporter une contribution significative au championnat, en respectant la ligue et les fans, alors nous ne voulons pas d’eux. Vous savez, quand Zlatan est parti, personne ne disait qu’il allait en Italie pour y prendre sa retraite. Honnêtement, je me suis senti insulté. Parce que si Ibrahimovic était venu chez nous au même âge que celui qu’il avait en allant à Milan, cela aurait été un transfert en forme de retraite de sa part. Il a travaillé dur en MLS et le fait en Serie A. Je ne comprends pas trop pourquoi nous sommes vus différemment mais c’est comme ça », a répondu Don Garber, commissaire de la MLS conférence de presse de lancement de la saison.

En attendant, Neymar sera sur la pelouse du Parc des Princes, samedi à 21h face à l’AS Saint-Etienne lors de la 26e journée de Ligue 1.