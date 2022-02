Bientôt en fin de contrat, Mohamed Salah et Sadio Mané font trembler les Reds qui étudient un remplaçant capable de pallier leurs potentiels départs. Lautaro Martinez est le choix idéal pour Jürgen Klopp.

L’incertitude plane autour des Reds. Tous deux en fin de contrat en juin 2023, Sadio Mané et Mohamed Salah devront bientôt se mettre autour d’une table pour négocier leurs perspectives d’avenir. Des pourparlers délicats alors que Sadio Mané est d’ores et déjà annoncé partant direction le Real Madrid. Liverpool est conscient que son effectif arrive en fin de cycle et qu’un turn-over sera bientôt nécessaire. L’été prochain sera pour eux l’occasion de frapper un grand coup.

Selon les informations de la presse italienne relayées par Calcio Mercato, Liverpool aurait fait de Lautaro Martinez le successeur désigné d’un membre de son duo Sadio Mané – Mohamed Salah. Faux n°9, l’Argentin a déjà prouvé qu’il avait le niveau des meilleures écuries européennes en alignant les saisons folles avec l’Inter Milan. En 33 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, Lautaro Martinez a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives. Un bilan honorable pour l’un des hommes de main de Simon Inzaghi.