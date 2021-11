En quête de points en championnat, Peter Bosz attend un grand match de son OL demain soir face à une équipe annoncée plus faible sur le papier.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que l’Olympique Lyonnais accueillera Reims demain soir (21h), Peter Bosz a insisté sur l’importance de cette rencontre. L’entraîneur des Gones espère se rapprocher du podium avec un deuxièmes succès consécutif en Ligue 1.

« On a pris beaucoup de points à domicile. C’est en partie grâce aux supporters. Ils ne seront pas là demain malheureusement. On ne peut pas parler de grands et petits clubs. Il faut être toujours concentré. On regarde match après match. Ce n’est pas facile de gagner en Ligue 1. C’est un championnat équilibré, en dehors du PSG. C’est un championnat serré. Je pense qu’on est meilleur maintenant qu’en début de saison. On peut faire beaucoup mieux que face à Montpellier. Il faut toujours progresser, petit à petit. Un pressing haut est toujours difficile à réaliser. C’est important pour moi que les joueurs progressent, que l’équipe soit meilleur qu’en début de saison. C’est mon travail. Il n’y a que comme cela qu’on peut avoir du succès. Le plus important est d’accrocher le podium en fin de saison. »