Face aux médias, Jorge Sampaoli a remis un coup de pression à ses dirigeants afin d’obtenir des renforts en janvier.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non », avait lancé Jorge Sampaoli récemment au micro de RMC Sport. De passage en conférence de presse ce mardi, l’Argentin en a remis une couche : il veut des renforts lors du prochain mercato.

« On n’a pas d’autres latéraux naturels. On a besoin de latéraux plus défensifs, on manque de latéraux naturels à ces deux postes. Lirola est meilleur selon nous un cran plus haut, Rongier est meilleur dans l’axe. Je parle tous les jours avec le président et par son biais aussi avec le propriétaire. On a un effectif neuf, mais limité. On parle de cette possibilité de recruter au mercato, mais plus que mes envies, il y a la réalité économique du club. Le président et le propriétaire le savent mieux que moi. Moi je fais mon travail pour que ce groupe soit le plus compétitif possible, après je suis limité. »